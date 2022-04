سرکاری پناہ گاہیں بند ہونے کی خبروں کی حقیقت سامنے آگئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جارہا تھا کہ وزیراعظم کی تبدیلی کے بعد سرکاری پناہ گاہیں بند کردی گئی ہیں تاہم ان افواہوں کی اب حقیقت سامنے آگئی ۔

نجی ٹی وی چینل سے وابستہ خاتون صحافی سیمل ہاشمی نے بتایا کہ " لاہور میں پنگاہ گاہیں مکمل طورپر فعال ہیں اور اس کی تصدیق محکمہ سوشل ویلفیئر پنجاب نے بھی کردی ہے"۔ ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ " افواہیں پھیلانا بند کریں"۔

Panahgah-s in lahore are fully functional in lahore.. Confirmed by social welfare punjab @social_punjab

Stop spreading rumors ..