گھر کے باہر احتجاج پر بالآخر جمائما نے خاموشی توڑ دی، حامد میر کی تجویز پر وضاحت بھی دیدی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیراعظم عمران خان کی سابق اہلیہ جمائما گولڈ سمتھ نے بالآخر گھر کے باہر مسلم لیگ (ن) کے احتجاج پر خاموشی توڑ دی اور ٹوئٹر پر پیغام جاری کردیا، سینئر صحافی حامد میر نے دونوں پارٹیوں کو تجویز دی تو اس پر خاتون نے وضاحت بھی دیدی۔

جمائما نے لکھا کہ " میرے گھر کے باہر مظاہرے ہیں، میرے بچوں کو نشانہ بنایا جارہاہے ، سوشل میڈیا پرنفرت انگیز بیانہ کا سامنا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میں 90 کی دہائی کا لاہور واپس آگیا"۔ انہوں نے ساتھ ہی پراناپاکستان کا ٹیگ بھی استعمال کیا۔

Protests outside my house, targeting my children, antisemitic abuse on social media…. It’s almost like I’m back in 90s Lahore. #PuranaPakistan pic.twitter.com/0R2YOPcQrJ — Jemima Goldsmith (@Jemima_Khan) April 15, 2022

عابد شیر علی نے اپنے ٹویٹ میں ایک اشتہار بھی شائع کیا جس میں عمران خان کیخلاف جمائما خان کے گھر کے باہر احتجاج کی تاریخ اور تفصیل درج ہے ۔

اس پر سینئر صحافی حامد میر نے چیئر مین پاکستان تحریک انصاف کی سابق اہلیہ کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو لندن میں نواز شریف کے گھر کے باہر احتجاج سے باز رہنا چاہیے او رایسے ہی مسلم لیگ (ن )کو جمائما خان کے گھر کے باہر احتجاج سے باز رہنا چاہیے، شیشے کے گھروں میں رہنے والوں کو دوسروں کے گھروں میں پتھر نہیں برسانے چاہیے ۔

PTI must stop protesting outside the house of @NawazSharifMNS in London and PML-N should not do the same outside the house of @Jemima_Khan those who live in glass houses should not throw stones on others https://t.co/Mce7mge9Xj — Hamid Mir (@HamidMirPAK) April 15, 2022

حامد میر کے ٹوئیٹ پر جمائما خان ایک بار پھر انٹرنیٹ پر آئیں اور لکھا ہے کہ بصداحترام ، فرق یہ ہے کہ میرا پاکستان کی سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میرے بچوں کا ۔میرے بچے تو ابھی کم عمر ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر بھی نہیں ہیں"۔