اپنی شادی کے موقع پر دلہن کا انتہائی حیران کن اقدام ، ویڈیو نے انٹرنیٹ پر تہلکہ مچا دیا

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک) دلہنوں کی اپنی شادی کی تقریب میں رقص کرنے کی ویڈیوز حالیہ دنوں میں بہت وائرل ہوتی رہی ہیں۔ اب ایک دلہن کی ایسا کام کرنے کی ویڈیو نے انٹرنیٹ پر تہلکہ مچا دیا ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ نجی ٹی وی چینل جیونیوز کے مطابق یہ ویڈیو بھارتی شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے صحافی دنیش اکولا نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر پوسٹ کی ہے۔

Fitness with a difference. A bride doing pushups with lehenga and jewellery,,, pic.twitter.com/WQYYiubnVN