ٹوئٹر پر جمائمہ گولڈ سمتھ اور حامد میر کے درمیان نوک جھونک

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)تحریک انصاف کے چیئر مین عمران خان کی سابقہ اہلیہ اور معروف اینکر پرسن حامد میر کے درمیان ٹوئٹر پر نوک جھونک ہو گئی۔

ٹوئٹر پرجمائما گولڈ سمتھ نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ میرے گھر کے باہر مظاہرے میں میرے بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں 90ء کی دہائی کے لاہور میں واپس آگئی ہوں۔اس ٹویٹ کے ردعمل میں حامد میر نے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے لکھا کہ نہ تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو چاہیے کہ وہ نواز شریف کے گھر کے باہر احتجاج کیا کریں اور ساتھ ہی لیگی کارکنوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں۔ شیشے کے گھروں میں رہنے والوں کو دوسروں پر پتھر نہیں پھینکنا چاہیں۔

PTI must stop protesting outside the house of @NawazSharifMNS in London and PML-N should not do the same outside the house of @Jemima_Khan those who live in glass houses should not throw stones on others https://t.co/Mce7mge9Xj

اس پر جمائما گولڈ سمتھ نے حامد میر کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ فرق یہ ہے کہ میرا پاکستانی سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی میرے بچوں کا۔ وہ صرف عام شہری ہیں جو سوشل میڈیا تک استعمال نہیں کرتے۔اس ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے حامد میر کا کہنا تھا کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن نواز شریف کے خاندان میں بھی خواتین ہیں۔ جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن انہیں روزانہ بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کم از کم آپ خواتین کو ہراساں کرنے کی مذمت کریں۔ دوسرا آپ کا بھائی پاکستانی سیاست میں مداخلت کر رہا ہے اسے دور رہنا چاہیے۔

You are right but there are ladies in the family of @NawazSharifMNS who have nothing to do with politics but they face abuses everyday, at least you should condemn harassment of women. Secondly your brother @ZacGoldsmith is interfering in Pakistani politics he should stay away. https://t.co/4aDM685XAu