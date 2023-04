عدنان صدیقی نے شرمین عبید چنائے سے متعلق پریانکا چوپڑا کی غلطی درست کردی

کراچی(ویب ڈیسک)پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار عدنان صدیقی نے شرمین عبید چنائے سے متعلق بالی ووڈ اداکارہ پریانکا کی غلطی درست کردی۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز پاکستانی فلم میکر شرمین عبید چنائے کا "اسٹار وارز" کی ہدایات کاری کرنے اعلان پربالی ووڈ اداکارہ اور سابق مس ورلڈ پریانکا چوپڑا نے انہیں مبارکباد دی تھی۔انہوں نے اپنی انسٹا سٹوری پر شرمین عبید چنائے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ "اسٹار وارز کی ہدایتکاری کرنے والی پہلی خاتون فلمساز ایک جنوبی ایشائی فلم ساز ہیں، یہ ایک تاریخ ساز لمحہ ہے"۔

تاہم اب کی بار پریانکا نے جن لفظوں کا انتخاب کیا، اس میں شرمین کو بحیثیت پاکستانی نہیں بلکہ ساوتھ ایشین لکھ کر مخاطب کیاگیا۔ پریانکا کے لفظوں کا انتخاب پاکستانی اداکار عدنان صدیقی کو بالکل نہ بھایا ۔ عدنان صدیقی نے پریانکا چوپڑا کو اپنے سوشل میڈیا اکاونٹ ٹوئٹرمخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ شرمین عبید چنائے سب سے پہلے ایک پاکستانی ہیں،بالکل اسی طرح جیسے آپ کو جب بھی موقع ملتا ہے تو آپ جنوبی ایشیائی ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے اپنی بھارتی قومیت کا اظہار کرتی ہیں۔

With due respect, @priyankachopra . Sharmeen Obaid Chinoy is a Pakistani first just to brush up your knowledge. Much like the way you flaunt your Indian nationality whenever you get the opportunity before claiming to be a South Asian.???????? pic.twitter.com/B7wy8gD8QB