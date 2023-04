زلمے خلیل زاد کی سابق صدر آصف زرداری پر کڑی تنقید، پاکستان کا "مسٹر 10 پرسنٹ" قرار دے دیا

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکہ کے سفارتکار زلمے خلیل زاد نے سابق صدر آصف علی زرداری کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں "مسٹر 10 پرسنٹ" قرار دیا ہے۔ جمعہ کو ایک انٹرویو میں سابق صدر نے زلمے خلیل زاد کو ایجنٹ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں کسی لابی فرم نے ہائر کیا ہے۔

اپنے ایک بیان میں زلمے خلیل زاد نے کہا " پاکستان کے 'مسٹر 10 پرسنٹ' کو جواب: میں کسی شخص یا کسی ملک کے لیے لابنگ نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کا ایجنٹ ہوں۔ میں نے پاکستان کے تین بحرانوں کے بارے میں اپنی مخلصانہ تشویش کا اظہار کیا ہے، جو بدقسمتی سے شدت اختیار کر رہا ہے، اور تجویز کیا ہے کہ کیا کیا جانا چاہیے۔ 'مسٹر ٹین پرسنٹ' کو ملک کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے اور بی بی کی میراث کا احترام کرنا چاہیے، تاکہ ایک ایسی تباہی کو روکا جا سکے جس سے 220 ملین لوگوں کو تکلیف پہنچے جو ان کے اور ان جیسے دوسرے لوگوں کے برعکس، کئی ممالک میں ایسے پوش گھروں کے مالک نہیں ہیں جہاں سے وہ بھاگ سکتے ہیں۔"

انہوں نے مزید کہا " پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور ملک کے سیاسی رہنماؤں کو قانون کی حکمرانی کا عہد کرنا چاہیے، سپریم کورٹ کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔"

Responding to Pakistan's "Mr. 10 Percent": I do not lobby for anyone or any country and am no one's agent. I have shared my sincere concern about Pakistan's triple crisis, which unfortunately is intensifying, and have suggested what should be done. "Mr. Ten Percent" should put…