معروف اینکر پرسن غریدہ فاروقی نے آج نیوز چھوڑ دیا ،اب کس چینل میں گئی ہیں ؟آپ بھی جانئے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )معروف اینکر پرسن غریدہ فاروقی نے نجی نیوز چینل ’آج نیوز‘کو خیر باد کہہ دیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اینکر پرسن غریدہ فاروقی نے اطلاع دی کہ انہوں نے گزشتہ روز نئے چینل ”جی این این “میں شمولیت اختیار کر لی ہے اس پر معروف صحافی وسیم عباسی نے انہیں مبارکباد بھی دس جس پر غریدہ فاروقی نے ان کا شکریہ ادا کیا ۔واضح رہے کہ اپنی پیشہ وارانہ زندگی میں غریدہ فاروقی نے بہت اونچ نیچ دیکھی ،انہوں نے اپنے کیئریئر کا آغاز جیو نیوز پر نیوز کاسٹر کے طور پر کیا اس کے بعد وہ ایکسپریس نیوز میں اینکر پرسن کے طور پر کام کرتی رہیں ،ایکسپریس نیوز سے آج نیوز گئیں اور اب انہوں نے جی این این میں شمولیت اختیار کی ہے ۔غریدہ فاروقی کو اس وقت شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا جب ان پر گھریلو ملازمہ پر تشدد کا الزام لگا تھا ۔

Best wishes @GFarooqi looks like channel is made for you G for GNN.. — Waseem Abbasi (@Wabbasi007) August 15, 2018

Thank you very much, Waseem! That's such a profound thing to say! Thanks again! #GFG #GNN https://t.co/VvBc4xjngr — Gharidah Farooqi (@GFarooqi) August 15, 2018

Thanks. It's an honour to be with a maestro as @HamidMirPAK sb. https://t.co/XttdiiuOgr — Gharidah Farooqi (@GFarooqi) August 15, 2018

