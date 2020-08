پشاور زلمی اور ڈیرن سیمی کے سفر میں نیا موڑ ،ویسٹ انڈین کھلاڑی پی ایس ایل سیزن فائیو میں کوچنگ کریں گے یا ٹیم کا حصہ ہونگے؟مداحوں کے لیے بڑی خبر آگئی

پشاور(ڈیلی پاکستان آن لائن )ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان اور پشاور زلمی کے کوچ ڈیرن سیمی نے اپنے نئے ٹارگٹ کا اظہار کیا تو پشاورزلمی کے مالک جاوید آفریدی نے انہیں پی ایس ایل 5کھیلنے کی آفر کرا دی ۔

تفصیل کے مطابق ڈیرن سیمی نے اپنے ارادے ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ 2021کے ورلڈ کپ میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی جانب سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ابھی ریٹائرمنٹ نہیں لی اور کیرئیبین لیگ میں سینٹ لوشیا کی جانب سے اچھا کھیل پیش کرنے کے بعد امید ہے کہ وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیل سکیں ۔اس بات پر جاوید آفریدی نے کہا کہ اگر یہ معاملہ ہے توکیوں نہ اس بار پشاور زلمی کی طرف سے ٹیم کا حصہ بنیں ۔اس پر ڈیرن سیمی نے جواب دیا کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں پشاور زلمی کے لیے ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر کھیلوں لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ وہ ہی کرتا ہوں جو مجھے ٹیم مینجمنٹ کی جانب سے کرنے کو کہا جاتا ہے ،کوچ یا کھلاڑی کی حیثیت سے ۔

I will play for Zalmi on one leg if I have. But u know I’ll always do what the team requires of me. Coaching or playing https://t.co/u7HejuF4j5