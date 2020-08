نیویارک میں بھارتی قونصل خانے کے سامنے کشمیر اور سکھ برادری کا احتجاج

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارت کی یوم آزادی کے موقع پر نیو یارک میں بھارتی قونصل خانے کے سامنے لوگوں نے شدید احتجاج ریکارڈ کرا دیا ۔میڈ یا رپورٹس کے مطابق بھارتی قونصل خانے کے سامنے کشمیر ی اور سکھ بردای نے احتجا ج کیا جس میں لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ۔اس موقع پر مظاہرین نے ہاتھویں میں پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جس پر بھارت مخالف نعرے لکھے ہوئے تھے ،مظاہر ین نے قونصل خانے کے آگے بھارت مخالف نعرے بازی بھی کی ۔ادھر لندن میں بھی سکھ برادری نے بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج کیا۔

Sikhs protest in London on #IndiaIndependenceDay outside Indian high commission for the formation of Khalistan pic.twitter.com/YyGiJGsbdk