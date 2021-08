طالبان ہر طرف سے کابل میں داخل ہونا شروع ہو گئے ، گلوبل ڈیفنس انسائیٹ کا دعویٰ

کابل ( ڈیلی پاکستان آن لائن) افغانستان میں جاری دو ماہ کی جنگ کے بعد طالبان کی دارالحکومت کابل میں داخل ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ۔ گلوبل ڈیفنس انسائیٹ کے مطابق طالبان ہر طرف سے کابل میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں جس کی تصدیق افغان وزارت داخلہ نے بھی کردی۔

#BREAKING

Taliban have started entering #Kabul from all sides:

- Afghanistan interior ministry