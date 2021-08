" کابل کی سیکیورٹی کی ذمہ دار افغان حکومت ہے، آپ دارلحکومت کے دروازوں پر رہیں" طالبان نے اپنے جنگجوئوں کو نئی ہدایات جاری کردیں

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن) افغان طالبان نے اپنے جنگجوئوں کو نئی ہدایات جاری کردی ہیں اور کہا ہے کہ کابل کا کنٹرول طاقت کے ذریعے لینے کا کوئی ارادہ نہیں اور اپنے جنگجوئو ں کو ہدایت کی ہے کہ " کابل کے دروازوں پر رہیں، اقتدار کی منتقلی تک شہر میں داخل نہ ہوں، افغان حکومت کابل کی سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے"۔

دی گارجین کے مطابق طالبان ترجمان کی طرف سے جاری بیان میں کہاگیا ہے کہ " ہم نہیں چاہتے کہ کنٹرول حاصل کرنے کے دوران ایک بھی معصوم افغان شہری زخمی ہویا مارا جائے لیکن ہم نے ابھی سیز فائر کا اعلان نہیں کیا"۔

A spokesman for the Taliban says “ Taliban fighters instructed to stay at the gates of Kabul and not enter the city. Until the transition takes place , the Afghan government is responsible for the security of Kabul.” https://t.co/jYAsuL7beO