لبنان میں آئل ٹینکر میں دھماکہ ، 20  افراد ہلاک 

بیروت ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) لبنان کے سمالی علاقے عکار میں آج صبح آئل ٹینکر میں زور دار دھماکہ ہوا جس میں بیس افراد ہلاک ہو گئے ۔

العربیہ ڈاٹ نیٹ کے مطابق صلیب احمر تنظیم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بتایا کہ بیس لاشوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا جبکہ دھماکے میں 76 افراد زخمی بھی ہوئے ۔

دھماکے کی جگہ پر لگی آگ کے کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں جس میں خوفناک آتشزدگی کو دیکھا جا سکتا ہے ۔

After seizing a fuel truck in the Lebanese northern provinces #Akar #عكار , and while people where gathering to collect the fuel, the truck suddenly exploded causing more than 50 casualties.

A result if the unsafe transportation and stockpiling of fuel.#Akarexplosion. pic.twitter.com/mOlrPCCUex