افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی، بین الاقوامی اداروں کے صحافیوں نے پاکستانی سفارتے خانے کا رخ کرلیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وفاقی وزیرا طلاعات و نشریات فواد چوہدری نے کہا ہے کہ اب تک بین الاقوامی اداروں سے منسلک سینکڑوں صحافی ویزے کے لیے درخواست دے چکے ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ 'کابل میں پاکستانی سفارتے خانے کو بین الاقوامی اداروں سے منسلک سینکڑوں صحافی ویزے کے لیے درخواستیں دے چکے ہیں۔پاکستانی سفارتے خانے میں اس سلسلہ میں ایک الگ سیل قائم کردیا گیا ہے۔ہم افغانستان میں امن اور ترقی کے لیے دعا گو ہیں۔'

Pak press section in Kabul has received hundreds of visa applications from International media to facilitate their evacuation from Kabul a special cell has been created to facilitate international media personnel’s...our prayers for peace n stability in Afghanistan