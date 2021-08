اشرف غنی کی "روانگی" کی ویڈیو سامنے آگئی

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن) افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی کی ملک چھوڑ کر جانے کی ویڈیو سامنے آگئی۔

سوشل میڈیا پر اشرف غنی کے افغانستان سے "فرار" کی مختصر ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ وہ کابل ایئر پورٹ سے افغان ایئر لائن کام ایئر کی فلائٹ میں سوار ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر حکومتی اہلکاروں نے انہیں الوداع کہا۔ اشرف غنی نے جہاز کی آخری سیڑھی پر کھڑے ہو کر الوداعی ہاتھ ہلایا۔

خیال رہے کہ اتوار کے روز صبح کے وقت ہی طالبان نے دارالحکومت کابل میں چاروں طرف سے داخل ہونا شروع کردیا تھا تاہم اس اہم موقع پر طالبان کی جانب سے جنگجوؤں کو شہر میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ طالبان نے یہ اعلان بھی کیا کہ وہ بزورِ طاقت کابل پر قبضہ نہیں کریں گے جس کے بعد طالبان کا ایک وفد صدارتی محل میں مذاکرات کیلئے

شام کے وقت افغان پولیس اور فوج کے اہلکار مختلف شہری اضلاع سے اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر فرار ہوگئے جس کے بعد امن و امان قائم رکھنے کیلئے طالبان جنگجو شہر میں داخل ہوگئے۔

Former Afghan President @ashrafghani and Vice President @AmrullahSaleh2 leave Afghanistan for Tajikistan. #AshrafGhani #Taliban #Afghanistan #Pakistan pic.twitter.com/NGthtMhdSL