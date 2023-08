حامد میر نگران حکومت میں وزارت لیں گے یا نہیں ؟ سینئر صحافی نے واضح اعلان کر دیا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )انوار الحق کاکڑ نے نگران وزیراعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے جس کے بعد اب کابینہ کے ممبران سے متعلق مشاورت کا عمل شروع ہو چکا ہے ، اس حوالے سے میڈیا پر یہ دعویٰ سامنے آیا کہ سینئر صحافی حامد میر اور سلیم صافی کو بھی وزارت دیئے جانے کا امکان ہے لیکن حامد میر نے کسی بھی قسم کا عہدہ لینے پر عد م دلچسپی کا اظہار کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق سینئر صحافی حامد میر نے بطور وزیر نام زیر غور آنے کے معاملے پر ٹویٹر پر موقف دیتے ہوئے کہا کہ ” میں پہلے ہی واضح کر چکاہوں کہ میں نگران حکومت میں کسی قسم کا بھی عہدہ لینے میں دلچسپی نہیں رکھتا ،میں اپنے میڈیا میں کام کرنے والے ساتھیوں سے عاجزانہ درخواست کرتاہوں کہ مہربانی فرما کر اس طرح کی خبروں میں میرا نام شامل نہ کریں “۔

I have already clarified that I am not interested in any caretaker ministry. I humbly request media colleagues that please don’t include my name in these kind of stories. https://t.co/fGXxft5UrS