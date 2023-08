نگران وزیراعظم نے پہلا حکم جاری کردیا ، نوجوانوں کو بڑی خوشخبری سنا دی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے حکم پر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل (پی ایم ڈی سی) نے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کی تاریخ میں دو ہفتے کی توسیع کردی۔

ایم ڈی کیٹ کے انعقاد میں تاخیر کے لیے طلبا کی آواز آخرکار وفاقی حکومت تک پہنچ گئی، میڈیکل کا داخلہ امتحان دو ہفتے کی تاخیر سے 10 ستمبر کو منعقد کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا، اور اس سلسلے میں نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا گیا ہے۔

اس سے قبل وفاقی حکومت کی جانب سے پی ایم ڈی سی کو 27 اگست کو ایم ڈی کیٹ کرانے کی ہدایت کی گئی تھی تاہم طلبا تیاری کے لیے مناسب وقت نہ ملنے کے سبب داخلہ امتحان کے انعقاد میں دو ہفتے کی تاخیر کا مطالبہ کررہے تھے۔اس سلسلے میں طلبا نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا اور ہیش ٹیگ ڈیلے ایم ڈی کیٹ کے نام سے ٹرینڈ شروع کیا جس نے بالآخر ایوان وزیراعظم کی توجہ حاصل کرلی۔

اب وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے ایم ڈی کیٹ 10 ستمبر کو منعقد کرانے کی ہدایت کردی گئی ہے، اس سلسلے میں سیکرٹری وزارت صحت کی جانب سے نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا گیا ہے۔ایم ڈی کیٹ میں دو ہفتوں کی تاخیر کا فیصلہ طلبا کی جانب سے کم وقت میں تیاری ممکن نہ ہونے کے پیش نظر کیا گیا ہے۔

I have directed the relevant authorities to get the MDCAT examinations postponed until 10th September 2023. This decision has been taken, keeping in consideration that the students will get more time to prepare for the medical colleges' entrance test. #DelayMDCAT2023