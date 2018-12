نئے سال کی آمد ،قومی ائیر لائن نے انٹرنیشنل فلائٹ کے کرایوں میں کمی کا اعلان کر دیا  

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائن (پی آئی اے)نے نئے سال کی آمد پر بیرون ملک سفر کرنے والوں کو خوشخبری سناتے ہوئے کرایوں میں کمی کا اعلان کردیا ہے ،پی آئی اے نے یورپ اور چین کا سفر کرنے والے مسافروں کیلئے کرایوں میں 25 سے 30فیصد کمی کا اعلان کیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پی آئی اے نے مختلف شہروں کے رعائتی کرایوں کے حوالے سے پیغامات جاری کئے ہیں۔پی آئی اے کی کرایوں میں کمی یہ اسکیم محدود مدت کیلئے ہے،جو 14 دسمبر سے 28 دسمبر تک جاری رہی گی۔اس سکیم سے پاکستان سے پیرس، میلان ،اوسلو، کوپن ہیگن ،بارسلونا،بیجنگ اور کابل جانے والے مسافر استفادہ کرسکیں گے۔پی آئی اے کی نئی سکیم کے تحت پاکستان سے پیرس ،میلان کا یکطرفہ کرایہ 33 ہزار 600 جبکہ دو طرفہ کرایہ 48 ہزار روپے ہوگا ۔اوسلو، کوپن ہیگن کا یکطرفہ کرایہ 38 ہزار پانچ سو روپے جبکہ ریٹرن کرایہ 55 ہزار روپے ہوگا۔سکیم کے تحت بار سلونا کا یکطرفہ کرایہ 37 ہزار ایک سو جبکہ ریٹرن 52 ہزار روپے ہوگا ۔ایئر لائن حکام کے مطابق رعایتی کرایوں میں ٹیکسز شامل نہیں ہونگے ۔

PIA is now offering discounted rates from 14th - 28th December. Fly from Pakistan to Paris for as low as PKR 33,600 One Way and PKR 48,000 Return. Offer available for a limited time only. Terms and conditions apply.#PIA #TravelDiaries #Paris pic.twitter.com/o9YIVVL0FO