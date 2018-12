پاک افغان سرحد، 233 قلعے تعمیر، 802 کلومیٹر باڑ لگادی گئی: آئی ایس پی آر

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاک افغان سرحد پر ایک عرصے سے باڑ لگانے اور قلعوں کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے ایک ٹویٹ میں پاک افغان سرحد پر کیے گئے سکیورٹی انتظامات کے حوالے سے آگاہ کیا ہے۔

ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے اورقلعے بنانے کا عمل جاری ہے۔ پاک افغان سرحد 2611 کلومیٹر طویل ہے جس پر مجموعی طور پر 843 قلعے تعمیر کیے جائیں گے۔ ان میں سے اب تک 233 قلعوں کی تعمیر مکمل ہوچکی ہے ۔

انہوں نے باڑ کی تنصیب کے حوالے سے بتایا کہ پاک افغان سرحد کا 1200 کلومیٹر کا حصہ پہلی ترجیح کے طور پر رکھا گیا ہے جس میں سے 802 کلومیٹرتک باڑلگائی جاچکی ہے۔ ترجیحی علاقوں میں تیزی کے ساتھ تعمیراتی کام کیاگیا ہے اور دسمبر 2019 تک تمام کام مکمل کرلیاجائے گا۔

Work on forts & fence continues on Pak-Afg Bdr. Total length 2611 KM. Work on 233 of 843 forts & 802 of 1200 KM pri 1 areas completed.Aiming speedy completion in pri 1 areas,overall completion by Dec 2019 IA.Shall benefit peaceful people of Pak & Afg while restricting terrorists. pic.twitter.com/o5xQbxEiEh