فیاض الحسن چوہان پر تشدد کا معاملہ، ایک وکیل کی شناخت ہوگئی لیکن وہ اب کہاں ہے ؟

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہنگامہ آرائی کے دوران صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کو تشدد کا نشانہ بنانے والے ایک وکیل کی شناخت ہوگئی ہے۔ملزم ہربنس پورہ کا رہائشی ہے ،پولیس نے گرفتاری کیلئے چھاپہ مارا لیکن وہ فرار ہوگیا۔

نجی ٹی وی اے آروائی نیوز کے مطابق پولیس نے صوبائی وزیراطلاعات فیاض الحسن چوہان کو پی آئی سی ہنگامہ آرائی کے دوران تشدد کا نشانہ بننے والے ایک وکیل کی شناخت کرلی ہے۔پولیس کے مطابق وکیل کی شناخت عبدالماجد کے نام سے ہوئی ہے جبکہ اس کی رہائش لاہور کے علاقہ ہربنس پورہ میں ہے۔

پولیس نے چھاپہ مارا تو اس وقت گھر کو تالے لگے ہوئے تھے،اطلاعات کے مطابق ملزم گھر کو تالے لگا کر اہلخانہ کے ساتھ فرار ہوگیاہے۔پولیس کا کہنا ہے کہ وہ بہت جلد عبدالماجد کو گرفتار کرلیا ہے۔

I simply can't believe this ! Provincial Minister Fayazulhasan Chohan visited PIC not only to resolve the ongonig problems but saved these black sheeps from Punjab police's wrath but the shameless violent lawyers thrashed him instead. Shame on Punjab police as well !#lawyers pic.twitter.com/SJ2mO98iuq