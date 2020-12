ایس ای سی پی نے نومبر میں کتنی نئی کمپنیاں رجسٹرڈ کیں ؟ تعداد جان کر ہر کوئی حیران رہ جائے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی)میں گذشتہ ماہ نومبرکے مہینے میں 1956 نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئیں جو کہ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلہ میں 41 فیصد زائد ہیں، نومبر میں 99 فیصد کمپنیاں آن لائن رجسٹریشن ہوئیں جبکہ 30فیصد کی رجسٹریشن ایک ہی دن میں مکمل ہوئی۔

ایس ای سی پی کی جانب سے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر جاری کی گئی تفصیلات کے مطابق نومبر میں رجسٹر ہونے والی کمپنیوں میں 71 فی صد پرائیویٹ لمیٹڈ،26 فی صد سنگل ممبرجبکہ باقی تین فی صد میں پبلک ان لسٹڈ، غیر منافع بخش ایسوسی ایشن،ٹریڈ آرگنائزیشن، غیر ملکی کمپنیز اور لمیٹڈ لائیبیلیٹی پارٹنر شپ شامل ہیں۔اس مدت میں سب سے زیادہ کمپنیاں تجارت کے شعبے میں رجسٹرڈ ہوئیں جن کی تعداد 319 ہے، انفرمیشن ٹیکنالوجی میں 230, تعمیرات میں 209،سروسز میں 198،رئیل سٹیٹ میں 139،کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ، فوڈ اینڈ بیوریج میں 74، ای کامرس میں 73،انجنئیرنگ میں 60، سیاحت میں 51، ایجوکیشن میں 48، ادویہ سازی میں 47، مارکیٹ اینڈ ڈیلوپمنٹ میں 43،ٹیکسٹائل میں 40، ٹرانسپورٹ میں 35،کیمیکل میں 33, ہیلتھ کئیر میں 31، آٹو اینڈ الائیڈ میں 27، فیول اینڈ انرجی اور کان کنی میں 23، لاگنگ(کندہ کشی) میں 22، کاسمیٹک اینڈ ٹائلیرٹیز میں 21،کمیونیکیشن میں 17، براڈ کاسٹنگ اور ٹیلی کاسٹنگ میں 16، بجلی کی پیداوار میں 14، کیبلز انیڈ الیکٹرک گڈز، سٹیل اینڈ الائیڈ میں 12،جبکہ بقیہ 65 کمپنیاں دیگر شعبوں میں رجسٹر ہوئیں۔

علاوہ ازیں،34نئی کمپنیوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی۔ ان کمپنیوں کے سرمایہ کاروں کا تعلق آسٹریلیا،چین، جرمنی، ایران،اٹلی،قزاقستان، جنوبی کوریا، لبنان،موزمبیق،نیدرلینڈ، روس، سپین، سوئزر لینڈ، شام، ترکی، متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور امریکہ سے ہے۔ سب سے زیادہ کمپنیاں اسلام آباد میں رجسٹرڈ ہوئی جن کی تعداد628ہے اس کے بعد بالترتیب لاہور اور کراچی میں 625 اور 349کمپنیاں رجسٹرڈ کی گئیں۔ ایس ای سی پی کے کمپنی رجسٹریشن آفس پشاور، ملتان، فیصل آباد، گلگت بلتستان، کوئٹہ اور سکھرمیں بالترتیب22,27,64,109,127, اور 5 کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئیں۔

SECP has registered 1,956 new companies in November 2020, indicating an increase of 41% as compared to corresponding period of last year. 99% companies were registered online, while 30% incorporations were completed same day.