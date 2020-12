سعودی شہزادے سلطان بن سلمان کا وزیراعظم عمران خان کو ٹیلی فون

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم عمران خان سے چیئرمین سعودی سیاحتی کمیشن شہزادہ سلطان بن سلمان نے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، پاک سعودیہ تعلقات کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔

وزیراعظم آفس کی جانب سے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک ٹوئٹ کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو چیئرمین سعودی سیاحتی کمیشن شہزاہ سلطان بن سلمان نے ٹیلی فون کیا ہے۔

سعودی شہزادے نے چیئرمین سلطان فاؤنڈیشن ڈاکٹر نعیم غنی کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں پاک سعودیہ باہمی تعلقات کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔

وزیراعظم عمران خان نے سعودی فرمانرواشاہ سلمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

The Prime Minister and His Royal Highness also reaffirmed longstanding, and time-tested ties between Pakistan and Saudi Arabia and the shared commitment to strengthen bilateral cooperation in all areas of mutual interest.