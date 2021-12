کے الیکٹرک نے ایس اینڈ پی گلوبل پلیٹس انرجی ایوارڈ جیت لیا کے الیکٹرک نے ایس اینڈ پی گلوبل پلیٹس انرجی ایوارڈ جیت لیا

کراچی (اسٹاف رپورٹر) دنیا میں توانائی کے شعبے میں انتہائی اہمیت کے حامل اور سب سے باوقار فورم ایس اینڈ پی گلوبل پلیٹس انرجی ایوارڈز نے کے الیکٹرک (کے ای) کو کارپوریٹ سماجی ذمہ داری (سی ایس آر) کیٹیگری میں ”روشنی باجی ویمن ایمبیسیڈر پروگرام“ کے لیے فاتح قرار دیا ہے۔ اس ایوارڈ کو توانائی کے شعبے میں ”آسکر“ کی حیثیت حاصل ہے، جس کے 23 واں سالانہ ایوارڈ کی تقریب سوال اسٹریٹ، مین ہٹن، امریکا میں منعقد ہوئی۔ایوارڈ کے لیے 29 ممالک کی 190سے زائد کمپنیوں کو فائنلسٹ کے طور پر منتخب کیا گیا تھا، جن میں 11 ممالک سے 20 کمپنیوں کو مختلف کیٹیگری میں ایوارڈز دیے گئے۔ کے ای کو رواں سال تین کیٹیگریز میں فائنسلٹ منتخب کیا گیا تھا، جن میں Chief Trailblazer of the Year،Corporate Social Responsibility Award–Diversified، Engineering Solution of the Year شامل ہیں۔ 1999ء سے باقائدگی سے سالانہ طور پر منعقد ہونے والے اس ایوارڈ میں پہلی بار کوئی پاکستانی کمپنی فاتح بنی ہے۔یہ قابل فخر اعزاز کے الیکٹرک کو روشنی باجی پروگرام کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانے اور معاشرے کی بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات کے اعتراف میں دیا گیا ہے، جو اب قوم کے لیے باعث فخر بھی ہے۔ کے ای نے اس پروگرام کا آغاز ایک سادہ لیکن طاقتور مقصد کے تحت کیا تھاجس سے خواتین کو معاشی طور پر خود کفیل بنایا جاسکے۔ اس مقصد کے تحت انہیں رہائشی علاقوں میں سفیر بناکر بھیجا گیا تاکہ وہاں کے مکینوں کو اپنی حفاظت، بجلی چوری کے خطرات اور توانائی کے تحفظ کے بارے میں آگاہی فراہم کی جاسکے۔ کے الیکٹرک نے ان خواتین کو موٹر سائیکل چلانا سکھانے کے ساتھ ساتھ اس کی دیکھ بھال کے طریقے بھی سکھائے۔ مارشل آرٹس اور سیلف ڈیفنس کی تربیت کے ساتھ انہیں مختلف مہارتوں سے آراستہ بھی کیا۔ یہ خواتین پاکستان کی پہلی سند یافتہ خواتین الیکٹریشنز بھی بنیں۔ یوٹیلیٹی کی کوششوں سے ان خواتین نے ایک ایسے شعبے میں اپنی صلاحیت کے جوہر دکھائے،جس پر پہلے مردوں کی اجارہ داری سمجھی جاتی تھی۔یہ پراجیکٹ نیپرا کی 'Power with Prosperity'مہم کے تحت شروع کیا گیا اور۔ چلڈرن فار کنسرن (CFC) کے تعاون سے شروع کیے گئے اس پروگرام کو Guarantcoکے معاونت سے چلایا جارہا ہے۔