جہانگیر ترین نے عمران خان کے گھر کیلئے پچاس لاکھ روپے ماہانہ خرچہ دینے کے الزام پر خاموشی توڑ دی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان تحریک انصاف کے ناراض رہنما جہانگیر ترین نے جسٹس ریٹائرڈ وجیہہ الدین کی جانب سے عائد کیئے گئے الزامات پر خاموشی توڑتے ہوئے بیان جاری کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق عمران خان کے گھر کے اخراجات کی مد میں 50 لاکھ روپے ماہانہ ادا کرنے کے الزام پر جہانگیر ترین نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ’’عمران خان کے ساتھ میرے تعلقات کی موجودہ صورتحال سے قطع نظر ، سچ لازمی طور پر سامنے آنا چاہیے، میں نے نیا پاکستان بنانے کی کوشش میں پی ٹی آئی کی مدد کیلئے جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا ، لیکن بنی گالہ کے اخراجات کیلئے کبھی ایک پیسہ تک بھی نہیں دیا ،ریکارڈ کی درستگی ضروری سمجھتاہوں ۔‘‘

Regardless of the current status of my relationship with Imran khan, the truth must be told. I did whatever was in my capacity to help PTI in the quest to build a new Pakistan but I never gave a penny for the household expenses of Bani Gala. Just want to set the record straight.