ون ڈے کی کپتانی سے ہٹائے جانے کا معاملہ ، ویرات کوہلی نے ویڈیو بیان میں ساری کہانی بیان کردی

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارت کے سٹار بلے باز ویرات کوہلی نے کہا ہے کہ وہ دورہ جنوبی افریقہ کے دوران سلیکشن کے لیے دستیاب ہیں۔

دو روز قبل خبر آئی تھی کہ ویرات کوہلی نے ون ڈے ٹیم کے لیے دستیابی سے انکار کردیا ہے۔ تاہم اب بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے انکا ویڈیو بیان جاری کیا گیا ہے۔ویڈیو میں ویرات کوہلی کا کہنا ہے کہ میں ٹیم سلیکشن کے لیے دستیاب ہوں، سلیکشن کے لیے دستیاب تھا اور میں ہمیشہ سلیکشن کے لیے دستیاب ہوتا ہوں۔ جب ون ڈے کے حوالے سے بات نہیں ہوئی اور بتایا گیا کہ میں ون ڈے کا کپتان نہیں ہوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھ سے ٹیسٹ ٹیم کی سلیکشن کے بارے میں بھی پوچھا گیا تھا۔انکا کہنا تھا کہ میرے اور روہت شرما کے درمیان کوئی اختلاف اور جھگڑا نہیں،میں نے ٹی ٹوئنٹی کی کپتانی چھوڑنے کیلئے خود کہا تھا،کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے۔

