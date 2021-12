ثقلین مشتاق کا بابر اعظم کو ایک اوور میں 12 رنز بنانے کا چیلنج، کون جیتا کون ہارا؟ آپ بھی جانیے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی) نے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق کے دوران دلچسپ مقابلے کی ویڈیو جاری کی ہے۔

ویڈیو میں ثقلین مشتاق بابر اعظم کو ایک اوور میں 12 رنز بنانے کا چیلنج دیتے ہیں اور اپنی فیلڈ نگ بھی خود سیٹ کرتے ہیں۔ویڈیو کے دوران بابر اعظم کہتے ہیں کہ ثقلین مشتاق ابھی بھی 'دوسرا' بہت اچھا کرتے ہیں انکا دوسرا سلو ہوتا ہے۔ ثقلین مشتاق کی پہلی اور دوسری گیند پر بابر اعظم سنگل سکور کرتے ہیں ،جس کے بعد ثقلین مشتاق قومی آل راؤنڈر افتخار احمد سے کہتے ہیں کہ گیند گیلا ہورہا ہے اس کی آف سٹیمپ کے باہر گیند کروں گا اور تیسری گیند پر بابر اعظم آگے بڑھ کر شاٹ مارنے کی کوشش میں آؤٹ ہوجاتے ہیں۔

Will Babar Azam be able to beat the challenge? Witness the chase, as Babar Azam and Saqlain Mushtaq come face to face in National Stadium Karachi.#HumTouKhelainGey #PAKvWI pic.twitter.com/Sy51DPRGdR