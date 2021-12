جنوبی افریقہ کے دو سابق کپتانوں اور اہم ترین کھلاڑی پر نسلی تعصب کے الزامات ثابت ہوگئے

جوہانسبرگ(ڈیلی پاکستان آن لائن) جنوبی افریقہ کے سابق کپتان اے بی ڈی ویلیئرز، گریم اسمتھ، سابق وکٹ کیپر بلے باز اور موجودہ کوچ مارک باؤچر کے خلاف نسلی تعصب کے الزامات ثاب ہوگئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق جنوبی افریقہ کے فاسٹ باؤلر مکھایا این تینی اور سپن باؤلر پال ایڈمز نے تینوں کھلاڑیوں کے خلاف نسلی تعصب کے الزامات عائد کیے تھے جس پر سوشل جسٹس ڈیپارٹمنٹ نے تحقیقات کا آغاز کیا تھا ۔اب تحقیقات رپورٹ سامنے آگئی جس کے مطابق تینوں کھلاڑیوں پر الزامات ثابت ہوئے ہیں۔

جنوبی افریقی بورڈ کا کہنا ہے کہ رپورٹ کا مطالعہ کررہے ہیں ابھی کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی جارہی ہے۔یہ رپورٹ جنوبی افریقہ کرکٹ بورڈ کے آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ کی جانب سے شئیر کی گئی ہے۔

Cricket South Africa confirms that the report compiled by the Social Justice and Nation Building (SJN) Ombudsman, Adv Dumisa Ntsebeza has been received and is now available.

