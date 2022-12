فٹ بال ورلڈکپ سیمی فائنل: فرانس کے مباپے اورمراکش کے حکیمی کے درمیان شرٹس کا تبادلہ، ویڈیو وائرل

دوحہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) قطر میں جاری فیفا ورلڈکپ کے دوسرے سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن فرانس نے مراکش کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی۔

فرانس نے سیمی فائنل میں مراکش کو دو صفر سے شکست دی ، فرانس کی جانب سے پہلا گول تھیو ہرنانڈس نے میچ کے پانچویں منٹ میں کیا ، دوسرا گول رینڈل کولوموآنی نے 79 ویں منٹ میں کیا۔

مراکش نے آخری چند منٹوں میں تابڑ توڑ حملے کئے مگر ناکام رہے اور میچ دوصفر سے فرانس کی جیت پر ختم ہوا۔

میچ کے بعد فرانس کے سٹار فٹبالر مباپے اور مراکش کے کھلاڑی حکیمی کے درمیان شرٹس کا تبادلہ ہوا، سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز اور تصاویر میں دیکھا گیا کہ میچ کے بعد مباپے نے حکیمی کو گلے لگایا اور پھر دونوں کھلاڑیوں نے اپنی شرٹس ایک دوسرے کو دیں۔

Brothers!

Mbappe and Hakimk exchanging jerseys after the match. #FIFAWorldCup

pic.twitter.com/3CmTAYIxZo