کراچی کنگز نے سابق جنوبی افریقی کرکٹر یوہان بوتھا کو اہم ترین عہدہ دیدیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ سیزن 8 شروع ہونے والا ہے جس کیلئے کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ آج ہو گی ، کراچی کنگز نے سابق جنوبی افریقی کھلاڑی یوہان بوتھا کو اہم عہدے کیلئےمقرر کر دیا۔

کراچی کنگز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ ہم یہ اعلان کرتے ہوئے انتہائی پرجوش اور خوش ہیں کہ پی ایس ایل سیزن 8 کیلئے یوہان بوتھا کو کراچی کنگز کا ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا ہے ۔

Excited to announce @johan_botha as the Head Coach for the Karachi Kings for #HBLPSL8.

