"سوچ ہے آپ کی " پی ایس ایل سیزن 8کیلئے ہیش ٹیگ کا اعلان 

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کیلئے کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ کی تقریب جاری ہے جس میں ٹیمیں کھلاڑیوں کو چن رہی ہیں۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ نے کہا کہ پی ایس ایل 8 کیلئے ہیش ٹیگ "سوچ ہے آپ کی " رکھا گیا ہے کیونکہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ایونٹ کس قدر اچھا ہونے والا ہے ۔

چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ پی ایس ایل ہمارا برانڈ ہے ، بہت سارے غیر ملکی کھلاڑیوں نے شرکت کیلئے اپنا نام رجسٹر کرایا ، ہماری کوشش ہے کہ پی ایس ایل کو مزید کامیاب بنایا جا سکے اس ایونٹ میں بھی شائقین اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کو قریب سے دیکھ سکیں گے ۔

After all HBL PSL teams have appointed their Mentors and Ambassadors, here is the final retentions list: #HBLPSLDraft l #HBLPSL8 pic.twitter.com/VmyFnDiIHW