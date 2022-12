ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) شاہ رخ خان اور دیپیکا پڈوکون کی آنے والی فلم "پٹھان " کا گانا " بے شرم رنگ" خوب شہرت سمیٹ رہا ہے مگر سوشل میڈیا صارفین نے گانے کی دھن چوری کی قرار دیدی۔

شاہ رخ کی فلم " پٹھان " ریلیز سے قبل ہی تنازعات کا شکار ہو گئی ، پہلے تو بھارتی ریاست مدھیہ پردیش نے گانے "بے شرم رنگ" میں دپیکا پڈوکون کے لباس پر اعتراض کیا اور اپنے مطالبات تسلیم نہ ہونے پر ریاست میں فلم کی ریلیز پرپابندی کی دھمکی بھی دے دی ، اب سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مذکورہ گانے کی دھن بھی چوری کی ہے ۔

#BesharamRang background is a complete copy of the Makeba song by Jain!

I do agree the tweaks made make it a bit more Bollywoody and catchy.

The similarity of the vibe of the entire song to Ghungroo from War is just non-ignorable.