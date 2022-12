کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر علی زیدی نے قومی اسمبلی سے تنخواہیں لینے کا الزام لگانے والوں کو ثبوت دکھا کر خاموش کرا دیا ۔

علی زیدی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے اپنے بینک کی سٹیٹ پیش کی اور ساتھ ہی لکھا کہ ایک بار پھر میرا بینک سٹیٹمنٹ حاضر ہے جو صاف ظاہر کرتا ہے کہ جب سے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیا ہمیں کوئی تنخواہ نہیں ملی ۔

Here is my bank statement once again. Clearly shows that we have not received any salary from the time we resigned from the National Assembly. So request everyone to please get their facts in order before making statements!!! pic.twitter.com/pfd74A2Y6P