سب سے کم عمر میں ہیٹرک کرنے والے باولر نسیم شاہ آج اپنی سالگرہ منا رہے ہیں ،وہ کتنے سال کے ہو گئے ؟مداحوں کے لیے بڑی خبر آگئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے نوجوان فاسٹ باولر نسیم شاہ آج اپنی سالگرہ منا رہے ہیں جس پر انہیں آئی سی سی نے بھی مبارکباد پیش کی ۔نوجوان باولر نے ابھی چند دن قبل ہی ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے کم عمر میں ہیٹر ک کرنے کا بھی ریکارڈ بنا یا تھا ۔

تفصیل کے مطابق آج نسیم شاہ اپنی 17ویں سالگرہ منا رہے ہیں ،وہ 14فروری 2003میں پیدا ہوئے ۔انہوں نے 16سال 359دن بنگلہ دیش کے خلاف راولپنڈی ٹیسٹ میں ہیٹرک کی ۔

نسیم شاہ کی سالگرہ کے موقع پر آئی سی سی نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ سترہویں سالگرہ مبارک ہو ،بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ میں وہ سب سے کم عمر ہیٹرک کرنے والے باولر بن گئے ۔

Happy 17th birthday @iNaseemShah ????

In Pakistan's last Test he became the youngest bowler ever to take an international hat-trick ???? pic.twitter.com/urQDbDNKRt