”مجھے یہ توقع تو بالکل نہیں تھی، بہت بہت شکریہ“ شین واٹسن کو لینے کون سی شخصیات ائیرپورٹ پہنچی کہ وہ دیکھ کر یقین نہ کر پائے؟ جان کر آپ بھی داد دیں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) فرنچائز کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے کھلاڑی شین واٹسن پاکستان پہنچنے پر اس وقت حیرت انگیز خوشی میں مبتلا ہو گئے جب انہوں نے فرنچائز کے مالک ندیم عمر کو اپنے استقبال کیلئے ائیرپورٹ پر موجود دیکھا۔

نجی خبر رساں ادارے کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شین واٹسن اس استقبال پر انتہائی خوش نظر آئے جن کا کہنا تھا کہ میں ایسے استقبال کی تو بالکل بھی توقع نہیں کر رہا تھا، بہت خوشی ہوئی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔

