ابرارالحق نے محمد علی سدپارہ کا دیرینہ خواب پورا کرنے کا فیصلہ سنا دیا

اسلام آباد (ویب ڈیسک) گلوکار وسیاست دان ابرارالحق نے پاکستانی کوہ پیما محمد علی سدپارہ کا گائوں میں سکول کا دیرینہ خواب پورا کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔

گلوکاراورپاکستان تحریک انصاف کے رہنما ابرارالحق نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹرپرکہا کہ انہیں یہ ابھی معلوم ہوا کہ پاکستان کے کوہ پیما محمد علی سدپارہ اپنے گاؤں میں سکول بنوانا چاہتے تھے۔گلوکارنے کہا کہ ہم نے علی سدپارہ کے اس خواب کو پورا کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے اور انشاء اللہ ان کی یاد میں اپنے ہیرو کے گائوں میں سکول بنایا جائے گا۔

I have just heard the news that Muhammad Ali Sadpara wanted to build a school in his village after his mission therefore we have decided to fulfil his dream and Inshahallah a school will be built in the village of our hero in his memory.#muhammadalisadpara pic.twitter.com/0A2X6eJOZg