زاہد محمود کی شاندار انٹری، آئی سی سی بھی داد دیئے بنا نہ رہ سکا، ویڈیو شیئر

دبئی (آئی این پی) قذافی سٹیڈیم لاہور میں جنوبی افریقہ کے خلاف تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان کی جانب سے انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈیبیو کرنے والے زاہد محمود کی شاندار پرفارمنس کی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بھی تعریف کردی ہے۔

آئی سی سی نے ٹوئٹر پر زاہد محمود کے بالنگ اسپل کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ زاہد محمود نے انٹرنیشنل کرکٹ میں شاندار انٹری دی ہے۔تیسرے ٹی20میں ڈیبیو کرنے والے زاہد محمود نے میچ میں تین وکٹیں حاصل کی ہیں۔

Three wickets on debut for Pakistan's Zahid Mahmood ????

What a way to start your international career! #PAKvSApic.twitter.com/oyjHHZqjHr