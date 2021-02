اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )ہیلتھ ورکرز کے بعد 65 سال یا اس سے زائد عمر کے لوگوں کو کورونا ویکسین لگانے کے لیے حکومت کی جانب سے رجسٹریشن کا عمل شروع کردیا گیاہے۔

رجسٹریشن کے عمل کے لیے جن شہریوں کی عمر65 سال یا ا س سے زائد ہے وہ اپنا شناختی کارڈ نمبر 1166 پر بھیجیں گے،جس کے بعد محکمہ صحت کی جانب سے ان کو کنفرمیشن کا پیغام موصول ہوگا،جسکے بعد محکمہ صحت کی جانب سے اسی موبائل فون نمبر پر ویکسین لگنے کی تاریخ اور سینٹر کا بتایا جائے گا۔

For registering yourself for vaccination for Covid-19, please SMS your CNIC number to 1166, and you will get an acknowledgment message from Ministry of Health. See mine below???? I am in line and will not break the queue pic.twitter.com/OCzJNbPC5Q