زمانہ امن میں سخت تربیت اور آپریشنل تیاریاں ہی بلند معیار امن کی ضمانت ہیں: آرمی چیف

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن) آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کاچھورکے قریب صحرائے تھر میں جدارلحدید مشقوں کامعائنہ کیا ہے، انہوں نےمشقوں میں شریک افسران اورجوانوں کےتربیتی معیارکوسراہا۔ اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ مسلسل تربیت اور بلند معیار امن کی ضمانت ہے ۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر ) کے مطابق کورکمانڈرلیفٹیننٹ جنرل ندیم احمدانجم نےآرمی چیف کااستقبال کیا۔ آرمی چیف نے فارمیشن کی آپریشنل اور جنگی تیاریوں پر اعتماد کا اظہار کیا اور مشقوں میں شریک افسران اور جوانوں کے تربیتی معیار کو سراہا۔آئی ایس پی آر کے مطابق جنگی مشقیں کاچھور کے قریب صحرائے تھر کے علاقوں میں جنگی استعدادکاربڑھانےکیلئےکی جارہی ہیں جس میں انفنٹری کے آپریشنل دستے شریک ہیں۔ جدار الحدید مشقیں 28 فروری تک جاری رہیں گی۔

#COAS visited training area in #Thar Desert near Chhor. COAS witnessed ongoing training exercise wherein the operational capability of field formations operating in desert is being tested in near battlefield environment. The training exercise Jidar -ul- Hadeed (1/4) pic.twitter.com/JvCjxQaDdP

...& observers in 7th edition of exercise being held in Pakistan (North Arabian Sea) from 11 to 16 February 2021. AMAN is a major multinational exercise, organised by Pakistan Navy, every two years since 2007 aimed at practicing operational drills and manoeuvres countering (2/6)