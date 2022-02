کراچی کنگز نے بدترین اعزاز اپنے نام کرلیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) کراچی کنگز نے پاکستان سپر لیگ(پی ایس ایل) کا بدترین اعزاز اپنے نام کرلیا ہے۔

کراچی کنگز مسلسل سات میچز میں شکست کھانے والی ٹیم بن گئی ہے۔کراچی کنگز نے رواں سیزن میں اب تک اپنے کھیلے گئے میچز میں سے ایک بھی میچ نہ جیتا ہے۔کراچی کنگز کی مسلسل شکستوں پر ٹیم کے مالک سلمان اقبال پہلے ہی اپنے مداحوں سے معذرت کرچکے ہیں۔

Karachi Kings becomes the first team in history of Pakistan Super League to lose 7 matches consecutively. #LevelHai