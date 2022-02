اجے دیوگن اشتہار کی شوٹنگ کے دوران برہم، کمپنی کے مالک کے دلچسپ ردعمل پرصارفین گرویدہ ہوگئے

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ سٹار اجے دیوگن ٹرک اور دیگر کمرشل گاڑیاں تیار کرنے والی کمپنی کے اشتہار کی شوٹنگ کے دوران غصے سے لال پیلے ہوگئے۔

بالی ووڈ کے اینگری مین اجے دیوگن ٹرک، بسیں اور دیگر کمرشل گاڑیاں تیار کرنے والی کمپنی کے اشتہار کی شوٹنگ کے دوران بار بار سکرپٹ بدلنے پرغصے میں آگئے، اجے کے غصے پر کمپنی کے مالک اجے مہندرا کے دلچسپ ردعمل نے ٹویٹر صارفین کو گرویدہ بنالیا۔

اشتہار کی شوٹنگ کے دوران ریکارڈ کی گئی ویڈیو میں اجے دیوگن کو غصے میں کہتے سنا گیا کہ بار بار سکرپٹ کیوں بدل رہے ہو؟ جس پر مالک کی طرف سے سٹاف ممبر جواب دیتا ہے کہ صرف 4 مرتبہ ہی بدلا گیا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ’دیکھتے رہیں‘ کا پیغام بھی دیا گیا۔ ٹویٹر صارفین کا خیال ہے کہ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ بھی کمپنی جلد ریلیز کرے گی۔

I was informed that @ajaydevgn lost his cool on a @MahindraTrukBus film shoot. I better leave town before he comes after me in one our trucks… pic.twitter.com/roXY7hIfRN