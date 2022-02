اقرار الحسن نے ہسپتال سے اپنے چاہنے والوں کیلئے ویڈیو پیغام جاری کر دیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )گزشتہ روز انٹیلی جنس بیورو کے انسپکٹر کی کرپشن بے نقاب کرنے پر ڈائریکٹر آئی بی آپے سے باہر ہو گئے اور مبینہ طور پر اینکرپرسن اقرار الحسن اور ٹیم کو بیہمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، صحافی کی ہسپتال میں زیر علاج ہونے کی ویڈیو ز نے انٹر نیٹ پر طوفان برپا کر دیا تاہم اب اقرار الحسن کا نہایت اہم بیان سامنے آ گیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق اقرارالحسن پہلے سے بہتر دکھائی دے رہے ہیں، انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہاہے کہ ’’ڈاکٹر ابھی تجویز دے رہے ہیں کہ میں ہسپتال میں ہی رکوں لیکن میرا خیال ہے کہ گھر جانا چاہیے ، میرا ایک کندھا اپنی جگہ سے ہلا ہواہے جبکہ ایک پسلی بھی ٹوٹی ہوئی ہے جس کی رپورٹ ابھی آئی ہے ،دل پر کرنٹ لگانے کے باعث دل کی ای سی جی کی رپورٹ بھی نارمل نہیں ہے ۔‘‘

تشدد کے باعث زخمی ہونے والے اقرار الحسن کو عباسی شہید ہسپتال منتقل کردیا گیا ہے جہاں ان کے سر میں کئی ٹانکے لگائے گئے۔ وزیراعظم آفس کی ہدایت پر ڈائریکٹر آئی بی رضوان شاہ سمیت پانچ آئی بی افسران کو معطل کردیا گیا ہے۔ معطل اہلکاروں میں سٹینو ٹائپسٹ محبوب علی، انعام علی، سب انسپکٹر رجب علی اور ہیڈ کانسٹیبل محمد خاور شامل ہیں۔

Due to the worst of the violence, one shoulder of @iqrarulhassan is out of place and one rib is broken. Cardiac ECG reports are not normal due to electrocution. Allah will punish the oppressors, InshaAllah. Stay strong #iqrarulhassan pic.twitter.com/IRc9mjw0Xb