پاکستانی گلوکار شجاع حیدر کا گانا  باغی انڈین میوزک کمپنی نے نقل کر لیا 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی گلوکار اور گانا رائٹر شجاع حیدر کے گانے باغی کا میوزک انڈین میوزک کمپوزر راشد خان اور یاسیر دیسائی نے کاپی کیا جس کے بارے میں گلوکار نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ کے ذریعے بتایا۔

تفصیلات کے مطابق ٹویٹر پر گلوکار نے اپنی پوسٹ پر لکھا کہ ”انڈین میوزک کمپوزر اور سنگر نے ان کے گانے باغی کی طرز پر اپنا گانا ’پیا رے پیا‘ بنایا ہے، انڈین میوزک ڈائریکٹر ز یاسیر دیسائی اور راشد خان نے میرے گانے باغی کو نقل کیا ہے اور میں اس پر فخر نہیں کر رہا بالکل بھی نہیں“۔

اس کے ساتھ ہی شجاع حیدر نے انڈین گانے کی ویڈیو بھی شیئر کی جس کا ٹائٹل پیا رے پیا ہے۔یہ گانا آتما میوزک نے ریلیز کیا ہے اور اسے دیسائی نے گایا ہے۔اسے کمپوز راشد خان نے کیا ہے اور اسے انجن ساگاری نے لکھا ہیں۔

Indian Music directors Yasser Desai and Rashid Khan copied my original song “Baghi “and I am not proud of it. Absolutely not!#Apnabanaao@iamrealasim @yasserdesai @rashidkhan_19 pic.twitter.com/YaUYWyr7rw