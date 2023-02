بابر اعظم کا وہاب ریاض کو شاندار چھکا ، ویڈیو دیکھیں

???????????????????????????? ???????????????? ???????? ???????? ????

Karachi Kings skipper Imad Wasim is keeping his side in the game with some hefty blows ????#HBLPSL8 #PSL2023 #KKvPZ #CricketTwitter pic.twitter.com/2utv0KwFiT