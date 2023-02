سماجی کارکن گلالئی اسماعیل کے والدین کیخلاف بغاوت کے مقدمے کا فیصلہ آگیا

پشاور (ویب ڈیسک) پشاور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سماجی کارکن گلالئی اسماعیل کے والدین کو محکمہ انسداد دہشت گردی کی جانب سے بغاوت، دہشت گردی کی مالی معاونت اور سہولت کاری کے الزامات میں درج مقدمے سے بری کر دیا۔

ڈان نیوز کے مطابق انسداد دہشتگردی کی عدالت کے جج فضل ستار نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئےکہا کہ پروفیسر محمد اسمعٰیل اور ان کی اہلیہ کے خلاف الزامات ثابت نہیں ہو سکے۔فیصلے سے قبل گلالئی اسمٰعیل نے اپنی ایک ٹوئٹ میں لکھا کہ ’آج پشاور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میرے والدین کے خلاف بغاوت اور دہشت گردی کے مقدمے کا فیصلہ سنائے گی‘۔

Congratulations to @ProfMIsmail and his wife, parents of @NDM_Official leader @Gulalai_Ismail, who have been acquitted by the ATC in Peshawar in the fake case filed against them. They have been harassed and persecuted for far too long. Their resolve remains unshaken. pic.twitter.com/8VxaE3vI0E