بابر اعظم کو 'ٹیل اینڈر، سے تشبیہ دینا محمد عامر کو مہنگا پڑ گیا ، میچ کے بعد پشاور زلمی نے فاسٹ باولر کو دلچسپ انداز میں ٹرول کردیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان سپر لیگ کی ٹیم پشاور زلمی نے آفیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے فاسٹ باولر محمد عامر کو ٹرول کردیا ۔

تفصیل کے مطابق گزشتہ رات تہلکہ خیز میچ کے بعد پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو دو رنز سے شکست دی ،اس میچ میں پشاور زلمی کے کپتان کپتان بابر اعظم نے 45 گیندوں پر 68 رنز بنائے۔ اس میچ سے قبل محمد عامر نے ایک بیان دیا تھا جو سوشل میڈ یا پر بہت وائرل ہوا تھا ۔ ان کا کہنا تھا کہ 'میرے لیے بابر کو بولنگ کرانا بھی ویسا ہی ہے جیسے میں کسی ٹیل اینڈر کو بولنگ کروا رہا ہوں، میرا کام ٹیم کو وکٹس لے کر دینا ہے'۔میچ کے بعد پشاور زلمی نے سکور کارڈ کی تصویر شیئر کی جس میں بابر کو ٹیل اینڈر میں شامل کرکے محمد عامر کو بغیر نام لیے ٹرول کیا گیا۔

PZ ???? KK

Zalmi's Batting Scorecard ????

Amazing innings by @TomKCadmore32 and unlucky dismissal for the very talented @SaimAyub7#Zalmi #YellowStorm #HBLPSL8 #KKvPZ #ZalmiRalal #ZalmiDeluxe pic.twitter.com/rpKaR35UKV