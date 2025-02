ملتان(پ ر)پاکستان کے سب سے بڑے فِن ٹیک سروسز پلیٹ فارم، جیز کیش (JazzCash)، اور ملک کے صفِ اول کے ڈیجیٹل مائیکروفنانس بینک(بقیہ نمبر25صفحہ7پر )

، موبی لنک بینک کو گلوبل موبائل (گلومو) ایوارڈ 2025 کیلئے نامزد کر دیا گیا ہے۔ ایوارڈ جیتنے والوں کے ناموں کا اعلان موبائل ورلڈ کانگریس 2025 میں کیا جائے گا۔جیز کیش کو بہترین فِن ٹیک انوویشنکے زمرے میں اپنے ٹیپ پے فار بزنس(Tap Pay for Business) سہولت کے لیے گلومو ایوارڈ 2025 میں نامزد کیا گیا ہے۔ یہ نامزدگی جیز کیش کے اختراعی طرزِ عمل کا ایک اور اعتراف ہے، جو دنیا میں اپنی نوعیت کی پہلی سروس ہے، جس کی بدولت 360,000 سے زائد دکانیں اور کاروباری ادارے NFC سے لیس اینڈرائیڈ(Android) ڈیوائس پر ٹیپ کر کے کانٹیکٹ لیس کارڈز یا اسمارٹ فونز سےکی جانے والی ادائیگیاں قبول کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ ماسٹر کارڈ کے ساتھ اپنی ڈیجیٹل فرنٹ اینڈ شراکت داری کی بدولت جیز کیش والٹس بھی کسی بھی کانٹکٹ لیس ڈیوائس کے ذریعے براہ راست ٹیپ کے ذریعے ڈیجیٹل ادائیگیاں کرسکتے ہیں۔ موبی لنک بینک کی Invisible Heirsمہم کو سی ایم او مارکیٹنگ کیمپین کیٹیگری میں شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ یہ بینک کی جانب سے شروع کیا گیا ایک مثر اقدام ہے جو ایک نہایت اہم مگر نظر انداز کیے جانے والے مسئلے یعنی خواتین کے اپنے وراثتی حقوق کو سمجھنے، وراثت کا دعوی کرنے اور اپنے حق کے حصول کی جدوجہد کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ مہم آگاہی بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات کے ذریعے بھی تبدیلی کی راہ ہموار کرتی ہے۔ موبی لنک بینک نے اپنی ڈیجیٹل ایپ میں پاکستان کا پہلا وراثت کیلکولیٹر متعارف کروا کر خواتین کو قانونی حقوق کے حصول کے لیے ضروری وسائل فراہم کیے ہیں، تاکہ وہ مالی طور پر مستحکم مستقبل تشکیل دے سکیں۔جیز کیش کے صدر، مرتضی علی نےایوارڈ کیلئے نامزدگی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، ہمارا مقصد ایسی مصنوعات تیار کرنا ہے جو پاکستان کی مارکیٹ کی مخصوص ضروریات کو پورا کرسکیں۔ یہ نامزدگی ہماری اختراع کی مسلسل جستجو اور مالی خدمات کو سب کے لیے قابلِ رسائی بنانے کے عزم کا ثبوت ہے۔ ٹیپ پے (Tap Pay) محض ایک فیچر نہیں بلکہ ایک بڑی تبدیلی کا حصہ ہے، جو ایک زیادہ جامع کیش لیس سوسائٹی اور دستاویزی معیشت کے قیام میں معاون ثابت ہو گا۔ ہم پاکستان کی مالیاتی خدمات کو جدید بنانے اور ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ کے لیے اپنے قائدانہ کردار کو جاری رکھیں گے۔موبی لنک بینک کے صدر و سی ای او، حارث محمود چوہدری، نے کہا،Invisible Heirs مہم نے نہ صرف اس مسئلے پر ایک ملک گیر بحث و تمحیص کا آغاز کیا بلکہ ان گہری سماجی روایات کو بھی چیلنج کیا جو خواتین کی مالی خود مختاری میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ یہ مہم ہمارے اس وژن کی عکاس ہے جس کے تحت ہم ایک جدید اور مستقبل کے لیے تیار بینکاری ادارے کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں، جو جدت، ایڈووکیسی اور اسٹریٹجک شراکت داریوں کے ذریعے مثبت تبدیلی کا باعث بنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مہم کی عالمی سطح پر پذیرائی سے مزید آگاہی پیدا ہو گی اور اجتماعی عمل کی حوصلہ افزائی ہو گی، جو سب کے لیے مساوی مالی مواقع کے فروغ میں مددگار ثابت ہو گا۔سال 2024 میں موبی لنک بینک کو جی ایس ایم اے کے M360 ایشیا پیسیفک میں اپنی Invisible Heirs مہم کے لیے ڈیجیٹل نیشنز ویڈیو کریئیٹوٹی ایوارڈ(Digital Nations Video Creativity Award) سے نوازا گیا۔ اسی طرح جیز کیش کے اختراعی طرزِ عمل کو عالمی سطح پر پذیرائی مل چکی ہے، جس نے دبئی میں 2024 Edge کے دوران ماسٹر کارڈ کاپایونیئرنگ ٹیلکوٹو لانچ ٹیپ آن فون(Pioneering Telco to Launch Tap on Phone) ایوارڈ حاصل کیا۔ سال 2017 میں جیز کیش کو جی ایس ایم اے کے گلومو ایوارڈ میں ابھرتی ہوئی مارکیٹوں میں خواتین کے لیے بہترین موبائل پروڈکٹ، ایپلی کیشن یا سروس کے اعزاز سے نوازا گیا، جو مالی شمولیت کے فروغ اور کم مراعات یافتہ طبقات کو بااختیار بنانے کے اس کے عزم کو مزید تقویت دیتا ہے۔موبی لنک بینک اور جیز کیش عالمی ڈیجیٹل آپریٹر، ویون گروپ (Veon) کا حصہ ہیں، جو دنیا کی 7 فیصد آبادی پر مشتمل چھ متحرک مارکیٹوں میں تقریبا 160 ملین صارفین کو کنیکٹیویٹی اور ڈیجیٹل سروسز فراہم کرتا ہے۔

ملتان(سٹی رپورٹر)ممتاز سماجی کارکن بیگم فرخ مختیار نے کہا ہے کہ میرے شوہر مرحوم مختیار اے شیخ نے جو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے کام شروع کیے تھے اس کو مجھ (بقیہ نمبر24صفحہ7پر )

سمیت میری پوری فیملی پورا کر رہی ہے آج کسی غریب کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر دلی سکون ملتا ہے ہم نے بہت سارے فلاحی ادارے بنائے ہیں جو صرف غریب بے سہارا نادار اور ضرورت مندوں کی خدمت کر رہے ہیں اسی میں ہماری دنیا و آخرت میں کامیابی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے انرویل ڈسٹرکٹ 340 کی تقریب انر ویل ڈے کے موقع پر بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہی اس موقع پر چیئرمین انرویل ڈسٹرکٹ 340 رضوانہ ملک نے کہا کہ بیگم فرخ مختیار ملتان اور پورے پاکستان کے لیے سماجی خدمات کے حوالے سے ایک روشنی ہے جن کے اندر دکھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے ملتان کی تمام سماجی تنظیمیں ان کے نقش قدم پر چل رہی ہیں ان کی اور پورے خاندان اور فیملی کی سوچ دکھی انسانیت کی خدمت ہے اگر اسی طرح تمام مخیر حضرات غریبوں کی امداد کریں تو بہت جلد پاکستان سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا سابق چیئرمین مسز رضوانہ تبسم درانی نے کہا کہ بیگم فرخ مختیار دکھی انسانیت کی ماں ہیں اور سینکڑوں خاندانوں کی کفالت اور امداد کر کے دعائیں لے رہی ہیں اور اپنی زندگی غریبوں کی خدمت میں وقف کر رکھی ہے ہم لوگوں کو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور ہم نے بھی پورے پاکستان میں انرویل کلبز بنائے جو کہ دن رات دکھی انسانیت کے کام میں لگے ہوئے ہیں تقریب میں خصوصی طور پر کراچی سے فرحانہ انجم نے شرکت کی اسی دیگر شہروں سے شاہدہ طاہر سمیت انر ویل کے تمام کلبز کی عہدے داروں نے شرکت کی بیگم فرخ مختیار کو بہترین کارکردگی پر ان کے فلاحی کارناموں کی یادداش کے لیے فریم دیے گئے اور اجرک پہنائی گئی دیگر ممانانِ کو بھی یادگاری تحفے دیے گئے تقریب سے مسز فرحانہ انجم، شاہدہ طاہر، مسز سمیرا قیوم، مسز اسما ندیم، مسز طاہرہ نجم، صالحہ پاشا، عائشہ اکرام اور دیگر نے خطاب کیا نقابت کے فرائض ڈاکٹر منال صدیقی نے ادا کی آخر میں انر ویل ڈے کا کیک کاٹا گیا۔