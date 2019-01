اپوزیشن کا اسمبلی سے واک آؤٹ حکومت پردباؤ ڈال کر این آراو لینے کیلئے ہے،وزیراعظم

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم عمران خان نے کہاہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے اپوزیشن کا واک آؤٹ حکومت پر دباؤ ڈال کر این آر او لینے کیلئے ہے۔

وزیراعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ ہر سال پارلیمنٹ پر عوام کے ٹیکس کے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور اپوزیشن کی جانب سے اجلاس سے ایک اور واک آؤٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپوزیشن صرف یہی کر سکتی ہے۔

وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات حکومت پر دباؤ ڈالنے اور این آر او لینے کیلئے ہیں، اس طرح کرپشن کے خلاف احتساب کو نہیں روکا جاسکتا۔وزیراعظم کا کہنا تھا کہ نیب کے مقدمات تحریک انصاف کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔

In a Parliament that costs taxpayers billions yearly, yet another walkout in NA by the Opposition shows that this is the only function they intend to perform. These are pressure tactics to seek an NRO & evade accountability for corruption in NAB cases not initiated by PTI.