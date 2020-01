وہ لمحہ جب خاتون ٹینس پلیئر کی دوران میچ سانس رکنے لگی،ویڈیو وائرل

میلبورن(ڈیلی پاکستان آن لائن)آسٹریلیاکے جنگلوں میں لگی خوفناک آگ کے اثرات پورے ملک میں محسوس کئے جانے لگے،گزشتہ روز میلبورن پارک میں آسٹریلین اوپن کا کوالیفائنگ میچ کھیلتی ٹینس کی ایک کھلاڑی دوران میچ سانس رک جانے کی وجہ سے کورٹ میں ہی گھٹنے کے بل گرگئیں۔سوشل میڈیا پروائرل ان کی ویڈیو دیکھ کر لوگ اظہارافسوس کررہے ہیں۔

سکائی نیوز کے مطابق سلوانیہ سے تعلق کھنے والی دلیلہ جیکووپوک اپنا کوالیفائنگ راونڈ کھیل رہی تھیں کہ اچانک دھواں اور گھٹن ان کے اعصاب پر چھاگیا، انہوں نے میچ چھوڑ دیا اور وہیں کورٹ میں ہی کھانستے ہوئے گرگئیں۔

A tennis player who "couldn't breathe" collapsed with a coughing fit on court as smoke from bushfires affected the #AustralianOpen.

Slovenian player Dalila Jakupovic was forced to retire from her qualifying match and was helped from the court.

