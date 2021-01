امریکی صدر کی حلف برداری قریب آتے ہی سیکیورٹی کے حوالے سے اہم قدم اٹھا لیا گیا، تقریب کا شیڈول بھی جاری

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)کیپٹل ہل پر ہنگاموں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی قرار دار کے بعد واشنگٹن میں حلف برداری کی تقریب کے لئے سیکیورٹی کو مزید بڑھا دیا گیا ہے،واشنگٹن میں 24 جنوری تک ایمرجنسی نافذ رہے گی جبکہ حلف برداری کی تقریب کا شیڈول بھی جاری کیا گیا ہے۔

دنیا نیوز کے مطابق ایوان نمائندگان میں 232 ارکان نے فوری مواخذے کے حق میں ووٹ دئیے جبکہ 197 ارکان نے قرارداد کی مخالفت کی۔مواخذے کی قرار داد اب سینیٹ میں پیش کی جائے گی، ٹرمپ امریکا کی تاریخ میں پہلی بار دو مرتبہ مواخذے کا سامنا کرنے والے صدر ہوں گے۔

حلف برداری کے شیڈول کے حوالے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کی گئی ہے جس کے مطابق عالمی شہرت یافتہ سنگر لیڈی گاگا امریکی ترانہ گائیں گی جبکہ جینفر لوپیز سمیت دیگر متعدد گلوکار تقریب میں اپنا رنگ جمائیں گے۔

The #InaugurationDay ceremony lineup is here! ????

Invocation - Fr. Leo O’Donovan

Pledge of Allegiance - Andrea Hall

National Anthem - @ladygaga

Poetry Reading - Amanda Gorman

Musical Performance - @JLo

Benediction - Rev. Dr. Silvester Beaman pic.twitter.com/IkTAwH3wgu