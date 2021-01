شمالی کوریا دنیا کا سب سے خطرناک میزائل سامنے لے آیا

پیانگ یانگ (ڈیلی پاکستان آن لائن) شمالی کوریا نے فوجی پریڈ کے دوران دنیا کے سب سے خطرناک اور مہلک ہتھیار کی رونمائی کردی۔

گزشتہ روز شمالی کوریا کے کم سول 2 سکوائر میں فوجی پریڈ ہوئی جس میں ہتھیاروں کی نمائش بھی کی گئی۔ اسی پریڈ میں Pukguksong-5 نامی میزائل کی بھی رونمائی کی گئی۔ یہ گزشتہ سال اکتوبر میں پیش کیے گئے Pukguksong-4 کا ایک اپ گریڈ ورژن ہے۔

اس میزائل کے بارے میں نہ تو تفصیلات دی گئی ہیں اور نہ ہی اس کا باضابطہ کوئی نام سامنے آیا ہے تاہم شمالی کوریا کے مقامی میڈیا نے اسے دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار قرار دیا ہے۔یہاں یہ بھی واضح رہے کہ پانچ روز قبل شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ ان نے آٹھویں ورکرز پارٹی کانگریس کے موقع پر اپنے خطاب میں اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ ایسا بین البراعظمی میزائل بنانا چاہتے ہیں جو 15 ہزار کلومیٹر کی دوری تک ہدف کو نشانہ بناسکے۔

اب یہ واضح نہیں ہے کہ جمعرات کو جو میزائل پیش کیا گیا ہے وہ کم جونگ ان کا بیان کردہ میزائل ہے یا کچھ اور ہے۔

