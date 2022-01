آئل مارکیٹنگ کمپنی (GO) کا لاہور میں ایک اور موبائل کوالٹی ٹیسٹنگ یونٹ شروع آئل مارکیٹنگ کمپنی (GO) کا لاہور میں ایک اور موبائل کوالٹی ٹیسٹنگ یونٹ شروع

ملتان(پ ر)پاکستان کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی آئل مارکیٹنگ کمپنی گیس اینڈ آئل پاکستان لمیٹڈ (GO) نے لاہور میں ایک اور موبائل کوالٹی ٹیسٹنگ یونٹ (MQTU) کاآغاز کردیا۔لاہور شادمان میں GOکے زیر ملکیت اور زیر انتظام ریٹیل آٹ(بقیہ نمبر19صفحہ6پر)

لیٹ پر اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ذیشان طیب، چیف آپریٹنگ آفیسر، GOنے کہا ہمیں انڈسٹری میں ریٹیل آٹ لیٹس کے تناسب سے اعلی ترین موبائل کوالٹی ٹیسٹنگ یونٹس کے آغاز پر فخر ہے۔ ہمارے موبائل کوالٹی ٹیسٹنگ یونٹس نہ صرف فیول کے معیار اور مقدار بلکہ ہمارے ریٹیل آٹ لیٹس کی طرف سے GO کے متعین کردہ ایچ ایس ایس ای، ہاس کیپنگ اور سروس کے معیارات کی تعمیل کو بھی یقینی بناتے ہیں۔ ہم 2022 کے دوران اپنے نیٹ ورک میں مزید موبائل کوالٹی ٹیسٹنگ یونٹس شامل کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور اپنے صارفین کو بہترین معیار کے فیول کی فراہمی جاری رکھیں گے۔ حسن زیدی، چیف کمرشل آفیسر، GO نے کہا کہ موبائل کوالٹی ٹیسٹنگ یونٹ کے آغاز کے ساتھ ہم اپنے نیٹ ورک کے ذریعے اعلی معیار کی کسٹمر سروس کی فراہمی کیلئے پیش پیش رہیں گے شوکت محمود گھمن، جنرل منیجر۔ کارپوریٹ، عبدا لکاشف لطیف خان، جنرل منیجر۔ بزنس سپورٹ، ناصر احمد، ڈپٹی جنرل منیجر اور ٹیم کے دیگر اراکین بھی اس موقع پر موجود تھے۔موبائل کوالٹی ٹیسٹنگ یونٹس کے ذریعے ریٹیل آٹ لیٹس پر باقاعدگی کے ساتھ ٹیسٹ کئے جاتے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ RONانیلیسِس، فلیش پوائنٹ، کو ا نٹیٹی، ایچ ایس ایس ای اور سروسز کے معیارات GO کے متعین کردہ سخت معیارات کے مطابق ہوں جوصنعت میں ایک بڑی کمپنی بننے کے منصوبے کے حصول کیلئے حکمت عملی کا حصہ ہے۔انڈس موٹر کمپنی (آئی ایم سی) نے بلخصوص گیسو لین اور ہائبرڈ گاڑیوں کیلئے ٹیگ لون سپریم SP/GF-6A 0W-20 انجن آئل متعارف کرادیا۔لانچنگ تقریب میں شرکت کرنے والوں میں صدر Idemitsu لوب پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ، عمران زیب اور آفٹر سیل بزنس لیڈر، کسٹمر فرسٹ ڈیپارٹمنٹ، آئی ایم سی، اعظم خان شامل تھے۔ٹیگ لون سپریمAPI SP اور ILSAC GF-6 کیٹگری کا آئل ہے جو دنیا میں جدید ترین آئل ہے۔ یہ انجن آئل نہ صرف گیسو لین انجن بلکہ ٹویوٹا کراس، پرائس، اکوا اور دیگر ہائبرڈ گاڑیوں میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ٹیگ لون سپریم نہ صرف فیول کی کارکردگی اور انجن لائف کو نمایاں طور پر بہتر بناتا ہے بلکہ بہتر صفائی کے ذریعے کچرے کو ختم کرکے انجن میں رگڑکے عمل کو کم کرتا ہے۔ ٹیگ لون سپریم کم درجہ حرارت میں بہتر انداز میں روانی کے ساتھ بہتا ہے اور گاڑی کو ٹھنڈے موسم میں سٹارٹ کرنے میں آسانی کے علاوہ کرینکنگ کے وقت نقصان سے تحفظ فراہم دیتا ہے۔ مزید برآں کاربن کے اخراج میں کمی لانے اور ماحول کے تحفظ کے معیارات کے مطابق ہے۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے علی اصغر جمالی، سی ای او آئی ایم سی نے کہا ہمارے لئے یہ حقیقتا ایک بڑا دن ہے۔ یہ شراکت داری اور ٹیگ لون سپریم کا لانچ کاربن کے اخراج سے پاک معاشرے کے حصول کی طرف ہمارے عزم کا ثبوت ہے۔ ہم ہمیشہ ایسی مصنوعات اور خدمات کی فراہمی کیلئے کوشاں رہیں گے جو عالمی معیارات کے مطابق ہوں۔

